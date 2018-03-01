Ещё
«КамАЗ» начал серийное производство нового седельного тягача
Далее:
Читайте также:
Ещё

«КамАЗ» начал серийное производство нового седельного тягача 

ТАСС 1 марта 2018
Фото: Daily-Motor
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "КамАЗ" начал серийное производство нового седельного тягача КамАЗ-65209, говорится в сообщении компании. До конца марта в Торгово-финансовую компанию «КамАЗ» будет передано семь таких машин.
"На автомобильном заводе «КамАЗа» собран седельный тягач с индексом 65209 — очередная модель нового семейства автомобилей", — отмечается в сообщении.
Эта модель была впервые представлена в сентябре 2017 года на выставке «Комтранс-2017». Новый автомобиль имеет колесную формулу «6х2» и заднюю подъемную ось, которая позволяет экономить топливо при езде без груза или без полуприцепа. Кабина у новинки такая же, как и у флагмана — автомобиля Камаз-5490 — высокая двуспальная, шасси длиннобазовое.
"КамАЗ" — ведущий производитель тяжелых грузовиков в России, выпускает более 40 моделей грузовой техники, а также прицепы, автобусы, тракторы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент.
В состав технологической цепочки группы «КамАЗ» входят 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.
ТАСС: последние новости
Как светоотражающий жилет спасет водителя от штрафа и наезда Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль Британская компания может стать новым производителем контейнеров для допинг-проб
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу10
Водителям пропишут «дресс-код»89
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля3
Nissan запустит «прорывной» кроссовер
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение