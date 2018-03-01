«КамАЗ» начал серийное производство нового седельного тягача

МОСКВА, 1 марта. / ТАСС /. "КамАЗ" начал серийное производство нового седельного тягача КамАЗ-65209, говорится в сообщении компании. До конца марта в Торгово-финансовую компанию «КамАЗ» будет передано семь таких машин.

"На автомобильном заводе «КамАЗа» собран седельный тягач с индексом 65209 — очередная модель нового семейства автомобилей", — отмечается в сообщении.

Эта модель была впервые представлена в сентябре 2017 года на выставке «Комтранс-2017». Новый автомобиль имеет колесную формулу «6х2» и заднюю подъемную ось, которая позволяет экономить топливо при езде без груза или без полуприцепа. Кабина у новинки такая же, как и у флагмана — автомобиля Камаз-5490 — высокая двуспальная, шасси длиннобазовое.

"КамАЗ" — ведущий производитель тяжелых грузовиков в России, выпускает более 40 моделей грузовой техники, а также прицепы, автобусы, тракторы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент.

В состав технологической цепочки группы «КамАЗ» входят 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.