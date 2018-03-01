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Седаны Genesis G90 подготовили для красной дорожки «Оскара»
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Седаны Genesis G90 подготовили для красной дорожки «Оскара» 

Motor.ru 1 марта 2018
Фото: Motor.ru
Марка Genesis в сотрудничестве с американским журналом Vanity Fair подготовила пять особых седанов G90 для 90-й церемонии вручения наград премии «Оскар». Автомобили будут использованы в качестве транспорта для перевозки номинантов премии и влиятельных персон.
Каждый автомобиль особой серии получит уникальное название. «Прикосновение чувственности» (A Touch of Sensuality) будет окрашен в светло-серебристый и матово-коричневый цвета. В отделке салона такого G90 будут использовать коричневый нубук и кожу наппа песочного цвета. «Звездная пыль» (Stardust) получит темно-серый цвет кузова и салон с отделкой черным бархатом.
«Изумрудный сон» (Emerald Dream) окрасят в темно-зеленый и темно-коричневый. Салон седана выполнят из зеленой кожи.
«Правитель» (The Ruler) будет отличаться сочетание кирпично-красного и серого цветов. В отделке интерьера будет использоваться красный нубук.
Последний автомобиль — «Изысканная недосказанность» (Refined Understatement) — получил темно-синий окрас кузова с матово-белым верхом и интерьер с отделкой из черного нубука и кожи наппа.
Флагманский седан Genesis G90 на российском рынке доступен с тремя вариантами силовых установок: 3.3 V6 (370 сил), 3.8 V6 (309 сил) и пятилитровым атмосферным V8 мощностью 413 лошадиных сил и 505 Нм крутящего момента. Цены на модель начинаются от 4 475 000 рублей.
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