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Самый злой Mercedes-AMG GT получит 650-сильный мотор
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Самый злой Mercedes-AMG GT получит 650-сильный мотор 

Motor.ru 7 марта 2018
Фото: Motor.ru
Появились новые подробности о самой мощной и быстрой версии суперкара Mercedes-AMG GT — Black Series. Стало известно, что новинка обзаведется мотором мощностью примерно 650 лошадиных сил. Об этом сообщает Autocar.
Ожидается также, что модель получит доработанное шасси и улучшенную аэродинамику. Некоторые компоненты обвеса для AMG GT Black Series автопроизводитель позаимствует у гоночной модификации купе, подготовленной по регламенту GT4. Не исключено появление легких стекол из поликарбоната, каркаса безопасности и более широких колес.
Премьера Mercedes-AMG GT Black Series состоится в 2020 году. Модель поборется за покупателей с Porsche 911 GT2 RS.
Сейчас самой мощной модификацией суперкара является AMG GT R. Она комплектуется четырехлитровым турбомотором V8 с двумя турбинами. Отдача агрегата составляет 585 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час такая версия двухдверки разгоняется за 3,6 секунды. Ее максимальная скорость составляет 318 километров в час.
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