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Салон нового Touareg больше не секрет
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Салон нового Touareg больше не секрет 

Allroader.ru 2 марта 2018
Фото: Allroader.ru
Представители компании Volkswagen готовятся к презентации новой генерации своего флагманского внедорожника Touareg 2018 года. Пока же производитель представил официальные фотографии интерьера автомобиля, предлагая оценить достоинства нового дизайна.
В первую очередь, в глаза бросается крупная 12-дюймовая цифровая приборная панель и еще более крупный дисплей информационно-развлекательного комплекса, обладающий диагональю в 15 дюймов. Часть физических кнопок все же присутствует, но в целом дизайн говорит о концентрации управляющих функций в сенсорной системе мультимедиа.
Представители бренда отмечают, что новая дизайнерская линия оформления интерьера получила название Innovision Cockpit. Она предполагает сочетание всего лучшего, чтобы было накоплено дизайнерами Volkswagen с высококачественными материалами отделки.
Напомним, что новый VW Touareg уже неоднократно попадался в объективы фотокамер шпионов во время дорожных испытаний, но исключительно в камуфлированном виде. Автомобиль, построенный на полноуправляемом шасси MLB Evo, получит несколько производительных силовых агрегатов объемом 2.0 и 3.0 литра.
Презентация новинки должна пройти в конце марта в Пекине, после чего модель поступит в продажу. В России Volkswagen Touareg свежей генерации должен появиться у дилеров в середине года.
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