Опрос показал, что россияне готовы рисковать при обгоне

В профильном ведомстве проводился опрос в рамках реализации отечественного проекта "Повод для обгона". Как оказалось, большинство опрошенных автолюбителей недооценивают реальную опасность при совершении обгона или же просто не хотят брать её во внимание.

Если верить полученным данным, каждый десятый автомобилист нашей страны готов обгонять транспортные средства даже во время дождя, сильного тумана или снега. Больше всего таких водителей в рамках столицы и Подмосковья. Там их доля дошла до тридцати одного процента. Отметим, что проведённая ГИБДД соцкампания должна напомнить автомобилистам о правилах безопасности, и научить трезво и объективно оценивать все окружающие факторы.

На рисковый обгон готовы пойти более восьмидесяти трёх процентов опрошенных в случае, если есть необходимость сэкономить время. Примерно четверть автомобилистов осознанно идёт на обгон, даже если в их салоне находится несовершеннолетний пассажир. За последние двенадцать месяцев на встречную полосу движения ради обгона выезжало не менее девяти процентов водителей. И, по мнению ГИБДД, именно при таком обгоне могут быть самые страшные последствия, и не только для водителя и пассажиров обгоняющего транспорта.

Согласно прошлогодней статистике, в России было зафиксировано более пятнадцати тысяч аварий с выездом на «встречку», погибло в таких ДТП около пяти тысяч человек, примерно двадцать восемь тысяч получили травмы. Всего на долю подобных аварий пришлось больше десяти процентов.