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Skoda предложила клиентам опцию самокат
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Skoda предложила клиентам опцию самокат 

Южный автомобиль 2 марта 2018
Фото: Южный автомобиль
Премьера складного самоката Skoda состоится в рамках грядущего автосалона в Женеве. Модель получилась компактной и легкой, что позволит разместить ее под полом багажника автомобиля рядом с запасным колесом.
Габариты самоката в сложенном виде составляют 41 см в высоту и 48 см в длину. Вес модели, благодаря использованию в конструкции алюминия, не превышает 5 кг. При этом самокат способен выдержать нагрузку до 100 кг.
Предлагать самокаты будут в качестве опции покупателям моделей Octavia и Superb. По задумке автопроизводителя, компактное устройство поможет водителям без труда добираться до конечного пункта поездки, в случае, если, например, не удалось припарковаться рядом с офисом или магазином.
Самокатная опция станет доступной во втором полугодии 2018 года.
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