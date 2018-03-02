Skoda предложила клиентам опцию самокат

Премьера складного самоката Skoda состоится в рамках грядущего автосалона в Женеве. Модель получилась компактной и легкой, что позволит разместить ее под полом багажника автомобиля рядом с запасным колесом.

Габариты самоката в сложенном виде составляют 41 см в высоту и 48 см в длину. Вес модели, благодаря использованию в конструкции алюминия, не превышает 5 кг. При этом самокат способен выдержать нагрузку до 100 кг.

Предлагать самокаты будут в качестве опции покупателям моделей Octavia и Superb. По задумке автопроизводителя, компактное устройство поможет водителям без труда добираться до конечного пункта поездки, в случае, если, например, не удалось припарковаться рядом с офисом или магазином.

Самокатная опция станет доступной во втором полугодии 2018 года.