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Первый пошел! Первая из призовых автомоделей, врученных российским олимпийским атлетам, выставлена на продажу
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Первый пошел! Первая из призовых автомоделей, врученных российским олимпийским атлетам, выставлена на продажу 

Car.ru 3 марта 2018
Фото: Car.ru
Как стало известно, на автомобильном портале auto.ru было размещено предложение приобрести «олимпийский» автомобиль. Контактным лицом указан некто Александр Петров.
Покупателям предлагается одна из автомоделей, презентованных российским атлетам по итогам ОИ-2018 в Корее — BMW X4.
В описании к лоту написано, что машина из тех, что вручили олимпийцам. Также автор сообщает, что укомплектованность по сути максимальная.
Что на машине присутствует олимпийская символика на порогах, а также в виде световой проекции на дорогу при открывании дверей.
Еще автор объявление пишет, что машина сберегается должным образом на закрытой парковке и что госномера пока еще не получены.
Как сообщают auto.ru, на объявление откликнулось уже шесть претендентов. Все они живо интересовались лотом. Все шестеро готовы приобрести обсуждаемый автомобиль в ближайшее время.
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