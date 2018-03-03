Первый пошел! Первая из призовых автомоделей, врученных российским олимпийским атлетам, выставлена на продажу

Как стало известно, на автомобильном портале auto.ru было размещено предложение приобрести «олимпийский» автомобиль. Контактным лицом указан некто Александр Петров

Покупателям предлагается одна из автомоделей, презентованных российским атлетам по итогам ОИ-2018 в Корее — BMW X4

В описании к лоту написано, что машина из тех, что вручили олимпийцам. Также автор сообщает, что укомплектованность по сути максимальная.

Что на машине присутствует олимпийская символика на порогах, а также в виде световой проекции на дорогу при открывании дверей.

Еще автор объявление пишет, что машина сберегается должным образом на закрытой парковке и что госномера пока еще не получены.

Как сообщают auto.ru, на объявление откликнулось уже шесть претендентов. Все они живо интересовались лотом. Все шестеро готовы приобрести обсуждаемый автомобиль в ближайшее время.