Honda вывела на тесты обновлённый Pilot

Японская компания Honda Motor Company готовится вывести на мировой рынок обновлённую версию флагманского внедорожника Honda Pilot , о чём свидетельствуют шпионские фотографии замаскированного прототипа.

Напомним, в настоящее время японский производитель предлагает третье поколение модели Honda Pilot. Автомобиль третьего поколения, построенный на новой платформе, имеет стильный и привлекательный дизайн, множество продвинутых опций и способен перевозить до семи пассажиров.

Очевидно, что японская компания приняла решение немного освежить внешность флагманского SUV, а также добавит внедорожнику ещё больше продвинутых «фишек». Судя по тому количеству камуфляжа, который имеется на кузове автомобиля, обновлённый Honda Pilot 2019 модельного года получит скромные изменения дизайна.

В частности, предполагается, что у обновлённого внедорожника Honda Pilot изменится решётка радиатора и светотехника. Скорее всего, передняя часть автомобиль станет похожа на таковую седана Honda Accord нового поколения.

Вероятнее всего, салон автомобиль получи ещё меньше изменений. Ожидается, что в оснащение машины войдёт улучшенная информационно-развлекательная система с большим сенсорным монитором и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме этого, обновлённый семиместный внедорожник Honda Pilot 2019 модельного года может получить пересмотренную гамму силовых агрегатов, в которой появится гибридная силовая установка, позаимствованная у фургона Honda Odyssey

Как отмечают наши североамериканские коллеги, обновлённый внедорожник Honda Pilot будет официально представлен в самое ближайшее время, а его продажи в США стартуют до конца текущего года.