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Honda вывела на тесты обновлённый Pilot
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Honda вывела на тесты обновлённый Pilot 

LiveCars.Ru 3 марта 2018
Фото: Honda Pilot
Японская компания Honda Motor Company готовится вывести на мировой рынок обновлённую версию флагманского внедорожника Honda Pilot, о чём свидетельствуют шпионские фотографии замаскированного прототипа.
Напомним, в настоящее время японский производитель предлагает третье поколение модели Honda Pilot. Автомобиль третьего поколения, построенный на новой платформе, имеет стильный и привлекательный дизайн, множество продвинутых опций и способен перевозить до семи пассажиров.
Очевидно, что японская компания приняла решение немного освежить внешность флагманского SUV, а также добавит внедорожнику ещё больше продвинутых «фишек». Судя по тому количеству камуфляжа, который имеется на кузове автомобиля, обновлённый Honda Pilot 2019 модельного года получит скромные изменения дизайна.
В частности, предполагается, что у обновлённого внедорожника Honda Pilot изменится решётка радиатора и светотехника. Скорее всего, передняя часть автомобиль станет похожа на таковую седана Honda Accord нового поколения.
Вероятнее всего, салон автомобиль получи ещё меньше изменений. Ожидается, что в оснащение машины войдёт улучшенная информационно-развлекательная система с большим сенсорным монитором и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Кроме этого, обновлённый семиместный внедорожник Honda Pilot 2019 модельного года может получить пересмотренную гамму силовых агрегатов, в которой появится гибридная силовая установка, позаимствованная у фургона Honda Odyssey.
Как отмечают наши североамериканские коллеги, обновлённый внедорожник Honda Pilot будет официально представлен в самое ближайшее время, а его продажи в США стартуют до конца текущего года.
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