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Четырехдверное купе Mercedes-AMG GT представлено официально
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Четырехдверное купе Mercedes-AMG GT представлено официально 

Южный автомобиль 6 марта 2018
Фото: Южный автомобиль
Фанаты немецкой марки наконец-то дождались мировой премьеры четырехдверного купе Mercedes-AMG GT, которая состоялась сегодня в рамках Международного автосалона в Женеве.
Во время премьеры была показано несколько вариаций четырехдверного купе AMG GT. Топовая версия автомобиля AMG GT 63S, которая комплектуется мотором V8 рабочим объемом четыре литра и мощностью 630 лошадиных сил. Кроме того, четырехдверный автомобиль будет доступен с таким же дефорсированым мотором до 570 лошадиных сил. Самой доступной станет версия Mercedes-AMG GT 53, у нее под капотом разместилась рядная трехлитровая шестерка мощностью 429 лошадиных сил. По информации пресс-службы Mercedes-Benz, топовая версия способна разогнаться с места до сотни всего за 3.1 секунды, что делает его быстрее топовой Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Все версии четырехдверного купе Mercedes-AMG GT получат аэродинамический пакет. На версии с мотором V8 в качестве опции могут быть установлены дополнительные сплиттеры и диффузоры. Машина получила активную систему подвески с подруливающими задними колесами. В продажу новинка поступит в начале 2019 года.
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