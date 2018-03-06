Что делать, если на беспилотник нагадила птица

Как помыть беспилотную машину

Легко ли помыть беспилотный автомобиль? Не сложнее, чем обычный, скажете вы. Однако с этим не согласятся производители автономных ТС, которые все еще находятся в поиске наиболее эффективного решения. Издание CNN Tech опросило некоторых из них и узнало, с какими трудностями им приходится сталкиваться. А мы решили сделать краткий перевод этого материала и поделиться им с вами.

Автоматизированные мойки совершенствовались десятилетиями, но компании, разрабатывающие беспилотники, все еще полагаются на ручной труд, когда речь заходит о поддержании автомобилей в рабочем состоянии. По словам экспертов, есть целый ряд задач, с которыми традиционные автомойки пока не могут справиться.

Например, остатки моющего средства или разводы от воды могут «ослепить» автономное транспортное средство. Жесткие щетки — сбить калибровку сенсоров и ухудшить их точность, а то и вовсе повредить оборудование стоимостью от 100 тысяч долларов и выше.

Беспилотники требуют более внимательного и частого ухода, чем обычные автомобили. Грязь, насекомые, птичий помет и пятна от воды могут сильно ухудшить способность автомобиля определять объекты, что скажется на безопасности. И если обычные машины вряд ли попадаут в аварию из-за помета, то автономные — вполне.

«Некоторые моменты, безусловно, требуют гораздо больше внимания, и мыть машины приходится довольно часто, — говорит директор по инновациям Avis Артур Ордунья. — Мы предоставляем такой уровень обслуживания, которого нет ни у одного автомобиля в мире». Компания Avis, имеющая многолетний опыт управления большими парками прокатных автомобилей, обслуживает беспилотные минивэны Waymo. Для мойки и заправки машин фирме пришлось перестроить три сервисных станции в Фениксе.

Ордунья не раскрывает, как именно происходит мойка беспилотников. Другие компании, такие как Toyota , Aptiv, Drive.AI и Uber, рассказали CNN , что для это они используют салфетки из микрофибры, протирочный спирт, воду и моющую жидкость для стекол. Зимой специальные сотрудники Uber опрыскивают камеры стеклоомывателем и продувают их воздухом.

В Toyota, как правило, используют протирочный спирт, а иногда чистящие салфетки. Стартап May Mobility из Энн-Арбор, Мичиган, моет все беспилотники только водой.

Однако некоторые компании, например, Cruise — подразделение General Motors , уже разрабатывают специальное оборудование, которое должно уменьшить потребность в ручной чистке. Работу над аналогичными технологиями ведет стартап Seeva. Сейчас компания предлагает систему очистки камер и сенсоров беспилотников, которая подогревает моющий состав до 71 градуса и автоматически распыляет его для удаления следов насекомых, грязи или наледи.