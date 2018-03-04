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В Женеве стартовал ежегодный автосалон
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В Женеве стартовал ежегодный автосалон 

Вести.Ru 4 марта 2018
Фото: www.vesti.ru
Ведущие концерны мира в ближайшие пару недель представят свои новинки. Вот только на этот раз там решили обойтись без девушек-моделей, которые всегда привлекали внимание к стендам компаний. Вместо них, рядом с машинами будут стоять в основном технические специалисты.
Легендарное возвращение Toyota Supra. Еще не серийное спорткупе, но уже гоночный прототип. Технологии, отработанные в спорте, говорят инженеры, пригодятся на дороге, к примеру, встроенная система пожаротушения. Показатели безопасности позволили Volovo XC40 стать автомобилем года.
Удивил дизайн "Шкоды", яркий, броский городской кроссовер может ехать на бензине, газе и электричестве. Машина сама может найти свободное парковочное место в районе, рассчитать лучший маршрут и предложить альтернативу, помогая водителю быстро и интуитивно параллельно решать множество мультимедийных задач. Собирать его будут и у нас в России. Так же, как и Hyundai Santa Fe четвертого поколения. Новый дизайн, новая платформа, восьмиступенчатая коробка передач, а значит, автомобиль будет экономичным. Комплектация — 5 или 7 мест. А еще она сама затормозит, если вы сдаете назад, и там препятствие. Двигатели 2,2; 2,4; 3,5 литров.
Любителям скорости и тяги очень сложно отказаться от дизельного двигателя. Но сделать это все равно придется, по крайней мере, в Европе. В Германии, Италии, Бельгии и Франции хотят ввести на них запрет. Сначала на старые, а потом и все дизельные.
Каждая компания на салоне старается предложить альтернативу. Вот электрокар от Jaguar. Разгон до сотни за 4.8 секунды. По итогам тестов, это быстрее, чем у ее прямого конкурента Tesla. Дальность 480 километров. Машину испытывали год в Швеции при минус 40. Около трехсот заказов уже поступили из России. Лазерные фары бьют на 500 метров, адаптивная мультимедийная система, 8 лет гарантии на батареи, которые размещены внизу.
Основной тренд салона налицо — забота об экологии, а заодно и практичности. Даже девушек моделей организаторы решили где-то заменить на мужчин, а где-то просто переодеть в спортивную одежду. Удобно ездить, а еще удобнее летать — концепт-кар от Audi. Самые невероятные идеи и прототипы — фирменная черта женевского салона, который будет работать до конца следующей недели.
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