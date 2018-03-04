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Появились фотографии обновленного универсала Mazda 6
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Представлены первые «живые» фотографии обновленного универсала Mazda 6 

Car.ru 4 марта 2018
Фото: car.ru
Пока идёт подготовка стенда японского производителя Mazda на Международной автовыставке в Женеве вездесущие папарации смогли сфотографировать обновлённый универсал Mazda 6.
Судя по представленным фотографиям, «посвежевшая» Mazda 6 будет иметь изменённые бампера, модернизированную решетку радиатора и узкую головную оптику. Плюс к этому, автомобиль получил перенастроенную подвеску и улучшенную шумоизоляцию.
Салон обновленного автомобиля теперь сможет похвастаться усовершенствованной передней панелью, другой доской приборов и доработанным блоком управления климатом, а отделка интерьера выполнена из более качественных материалов, в которые входит и натуральное дерево — японский белый орех.
Уже в базе рестайлинговый автомобиль сможет похвастаться системой предотвращения столкновения и интеллектуальным круиз-контролем, который сможет сам останавливать авто и начинать движение в потоке машин.
В линейку двигателей нового автомобиля будут входить бензиновые силовые агрегаты объемом 2,0 и 2,5 литра, которые вырабатывают 165 и 192 л.с. соответственно, или 2,2-литровая турбодизельная установка на 150 или 175 сил.
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