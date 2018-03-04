Mercedes-AMG E63 S от Brabus поразил возможностями

Mercedes-AMG E63 S от Brabus готовится поразить публику Женевского автосалона-2018

Brabus фактически превратил четырёхдверный роскошный E63 S в суперкар, сильно модифицировав 4,0-литровый V8 biturbo.

Двигатель был подвергнут тотальному апгрейду, в результате чего мощность его составляет 789 л.с. при 6700 об/мин. Это стало возможным благодаря выбору и установке пары турбокомпрессоров. Очевидно, что такой труд и крутящий момент увеличил — до 1000 Нм.

В итоге Brabus E63 S теперь может ускоряться с места до 100 км/ч ровно за три секунды, т.е. на 0,4 быстрее, чем стандартный вариант. Если вы предпочитаете более практичный «вагон», то он из-за своей тяжести делает данное «упражнение» на десятую секунду медленнее — за 3,1 секунды.

Максимальная скорость? Электронный ограничитель запрограммирован на достижение отсечки в 300 км/ ч. При этом тюнер говорит, что он ищет способы разблокировать «ошейник». Мало ему и нам!

Усовершенствования по двигателю являются лишь частью комплексного пересмотра авто. Так, представленный Mercedes-AMG E63 S ещё может быть наделён обвесом из углеродного волокна, «обкатанным» в аэродинамической трубе. Вы, если хотите, получите эти штуки либо с матовым покрытием, либо с глянцевым. Другие «лакомства» — различные варианты колёсных дисков (до 21 дюйма), система выпуска из нержавеющей стали, множество всяких программ по стилизации салонного пространства.