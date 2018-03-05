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Lexus озвучил мартовское спецпредложение на покупку нескольких автомоделей
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Lexus озвучил мартовское спецпредложение на покупку нескольких автомоделей 

Car.ru 5 марта 2018
Фото: Car.ru
В период: 01-31.03.2018 года автобренд Lexus предлагает российским автолюбителям приобрести с выгодой довольно широкий спектр автомоделей.
Предлагается воспользоваться программой утилизации «трейд-ин» и получить скидку до 300000 рублей на автомодели линейки LX. Те автолюбители, которые решат стать обладателем Lexus ES 200 или 250, смогут сэкономить до 200000 российских рублей.
Скидку в 150000 рублей получат клиенты, выбором которых станут автомодели NX и RX.
В рамках акционного предложения «Один лидер, больше возможностей» при покупке очень популярной в России автомодели RX-350L клиенту предложат оформить автокредит со сниженной до 10,9% ставкой и при условии зачисления первичного взноса в размере от 20%.
Для покупателей модельного ряда Lexus NX, GX, RX, RX-350L, RC, а также RC F имеется заманчивый бонус — подключение к системе «Помощь на дороге» на 3-и года.
Те же автолюбители, кто приобретут Lexus LS или LC-500, автоматически получают доступ к услуге «Помощь на дороге» на целых 5-ть лет. Финансовую сторону автопроизводитель берет на себя.
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