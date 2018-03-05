Lexus озвучил мартовское спецпредложение на покупку нескольких автомоделей

В период: 01-31.03.2018 года автобренд Lexus предлагает российским автолюбителям приобрести с выгодой довольно широкий спектр автомоделей.

Предлагается воспользоваться программой утилизации «трейд-ин» и получить скидку до 300000 рублей на автомодели линейки LX. Те автолюбители, которые решат стать обладателем Lexus ES 200 или 250, смогут сэкономить до 200000 российских рублей.

Скидку в 150000 рублей получат клиенты, выбором которых станут автомодели NX и RX.

В рамках акционного предложения «Один лидер, больше возможностей» при покупке очень популярной в России автомодели RX-350L клиенту предложат оформить автокредит со сниженной до 10,9% ставкой и при условии зачисления первичного взноса в размере от 20%.

Для покупателей модельного ряда Lexus NX , GX, RX, RX-350L, RC, а также RC F имеется заманчивый бонус — подключение к системе «Помощь на дороге» на 3-и года.