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Эксперты назвали лучшие и худшие автомобили в России
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Эксперты назвали лучшие и худшие автомобили в России 

Daily-Motor 5 марта 2018
Фото: Daily-Motor
Автомобильные эксперты составили рейтинг, состоящий из лучших и худших моделей различных автомобильных марок, представленных на российском авторынке. Самыми популярными брендами в России являются Lada, Kia, Hyundai, Renault и Nissan, поэтому сегодня речь пойдет о них.
Отечественная «Лада» имеет в своем арсенале достаточно хороших моделей, в числе которых выделяются Granta, Largus, Kalina и Vesta. Эти автомобили построены на современной платформе, а также имеют высокие показатели популярности. Тем не менее, в линейке Lada по-прежнему остается устаревшая модель Priora, которая не может ничего противопоставить более современным автомобилям российского автоконцерна — ни с точки зрения качества, ни оснащения, ни стоимости.
В линейках Kia и Hyundai выделяются популярные Rio и Solaris, а также менее бюджетные Cerato и Elantra и кроссоверы Sportage, Tucson, Santa Fe. В свою очередь, эксперты не советуют покупать «нишевый» Hyundai Veloster, а также не совсем удачный седан Hyundai i40. Кроме того, не стоит приобретать первое поколение внедорожника Kia Mohave, которое по сегодняшним меркам серьезно устарело.
Для Renault самыми удачными моделями, по мнению экспертов, являются Duster и Logan, в то время как кросоверы Captur и Koleos первого поколения покупать не рекомендуется.
Что касается бренда Nissan, то в списке лучших моделей этой марки выделяются Almera Classic и первое поколение Qashqai, в то время как кроссовер Terrano является более дорогим аналогом «Дастера», а третье поколение Almera демонстрирует испорченную платформу B0.
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