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В Женеве представили новый Hyundai Santa Fe для Европы и России
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В Женеве представили новый Hyundai Santa Fe для Европы и России 

Daily-Motor 7 марта 2018
Фото: Daily-Motor
В рамках открытия автомобильной выставки в столице Швейцарии (Женева) состоялась презентация нового поколения популярного среднеразмерного кроссовера Hyundai Santa Fe. Отметим, что до этого «Хендэ» выкладывала официальные изображения этой модели, поэтому ее дизайн не стал открытием.
Новый «Санта Фэ» получил переднюю часть кузова, выполненную в стиле младшего Hyundai Kona. Версия для Европы и России практически не будет отличаться от корейской. Исключением станет лишь передний бампер, который оснастят дополнительными противотуманками.
В линейку двигателей «европейского» Santa Fe войдут бензиновые 2,4-литровые движки с отдачей в 172 и 185 л.с., а также 2,2-литровый 197-сильный турбодизель. Помимо него будет доступен 2-литровый дизельный агрегат на 150 и 182 «силы». Бензиновые движки получат в пару 6-скоростную МКПП или 6-диапазонный «автомат», а современная 8-скоростная АКПП достанется только дизельным версиям этого вседорожника.
Уже в базовой модификации новый «Санта Фэ» оснастят системой предотвращения столкновений и современной «мультимедийкой» с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. В более богатых комплектациях для новинки будет доступна панорамная крыша, система кругового видеообзора, адаптивный «круиз» и многое другое.
В продажу в Европе новый Hyundai Santa Fe поступит этим летом. До России автомобиль доберется к осени текущего года.
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