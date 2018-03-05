Что ждет российский автопром к 2025 году

РБК рассказал, какие изменения ожидают российскую автомобильную промышленность в ближайшие годы.

В конце февраля правительство обсуждало стратегию развития автопрома до 2025 года. 70-страничный проект посвящен целям отрасли и способам их достижения.

Так, документ подразумевает медленное возвращение рынка легковых автомобилей на докризисный уровень за счет сохранения уровня импорта и роста доли локального производства. К 2025-у продажи данных машин должны вырасти до 2,2 миллиона в год.

Также стратегия предусматривает сохранение господдержки автопрома на уровне 2017 года, однако с 2020-го она может быть направлена не на сам рынок, а на создание новых продуктов, например, электромобилей и газомоторной техники.

Согласно плану министров, к 2025 году локальные производители должны занимать по меньшей мере 80% рынка, а количество производимых соплатформенных, то есть разных, но созданных из одних и тех же деталей, автомобилей должно вырасти до 200 тысяч легковушек на 6-8 новых платформах ежегодно.

Кроме того, через семь лет объем экспорта российских машин должен увеличиться до 12-14% — 240 тысяч авто в года на сумму примерно 3,3 миллиарда долларов.

Наконец, доля электромобилей в России к 2025-у должна достичь 4-5%, чему послужат такие меры, как скидки на ОСАГО, налоги и платные дороги, а также бесплатная парковка и зарядка. Кроме того, 1-2% доли должны занять частично беспилотные машины.