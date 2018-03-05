Новый Touareg «засветился» в Санкт-Петербурге

Новый Volkswagen Touareg «засветился» в Санкт-Петербурге

Премьера нового Volkswagen Touareg состоится только 23 марта в Китае. Но в компании продолжают подогревать интерес к новинке, и одной публикацией фото дело явно не ограничивается. Так, новый кроссовер в камуфляже на днях был замечен в России.

Подписчик АвтоВестей , пожелавший остаться неизвестным, прислал в редакцию фото и видео, на которых закамуфлированный Volkswagen Touareg нового поколения на немецких номерах раскатывает по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Это явно не тесты, в противном случае автомобиль бы не "работал на публику" так открыто и не появился бы в таком оживленном месте. Так что налицо попытка компании сделать "вброс" и подогреть интерес к новому "Туарегу" накануне премьеры.

То, что это новый Touareg, тоже нет никаких сомнений. Компания недавно сама обнародовала официальные фото новой машины в камуфляже. Сквозь который, впрочем, откровенно проглядывает "лицо" в том же стиле, что и у нового Tiguan.

Моторная гамма VW Touareg будет состоять из 2— и 3-литровых турбомоторов семейства TSI и TDI, а также гибридной бензин-электрической версии GTE. Кстати, на видео от нашего подписчика нет шума от едущего кроссовера: скорее всего по Петербургу раскатывает именно гибрид GTE.

В России новый "Туарег" представят на августовском автосалоне в Москве. Его рублевый ценник, почти наверняка, вырастет вместе с уровнем отделки и оснащения. Тем более что в более бюджетной категории скоро будет представлен 7-местный кроссовер Volkswagen Terramont.