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Новый Touareg «засветился» в Санкт-Петербурге
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Новый Volkswagen Touareg «засветился» в Санкт-Петербурге 

Вести.Ru 5 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Премьера нового Volkswagen Touareg состоится только 23 марта в Китае. Но в компании продолжают подогревать интерес к новинке, и одной публикацией фото дело явно не ограничивается. Так, новый кроссовер в камуфляже на днях был замечен в России.
Подписчик АвтоВестей, пожелавший остаться неизвестным, прислал в редакцию фото и видео, на которых закамуфлированный Volkswagen Touareg нового поколения на немецких номерах раскатывает по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Это явно не тесты, в противном случае автомобиль бы не "работал на публику" так открыто и не появился бы в таком оживленном месте. Так что налицо попытка компании сделать "вброс" и подогреть интерес к новому "Туарегу" накануне премьеры.
То, что это новый Touareg, тоже нет никаких сомнений. Компания недавно сама обнародовала официальные фото новой машины в камуфляже. Сквозь который, впрочем, откровенно проглядывает "лицо" в том же стиле, что и у нового Tiguan.
Премиальный внедорожник будет построен на платформе MLB-Evo, которая лежит в основе моделей Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Новый "Туарег" унаследует дизайн концепта VW T-Prime GTE и в целом станет более премиальным и технологичным, что позволит ему легко переманить часть покупателей Mercedes-Benz GLE, BMW X5 и Volvo XC90.
Моторная гамма VW Touareg будет состоять из 2— и 3-литровых турбомоторов семейства TSI и TDI, а также гибридной бензин-электрической версии GTE. Кстати, на видео от нашего подписчика нет шума от едущего кроссовера: скорее всего по Петербургу раскатывает именно гибрид GTE.
В России новый "Туарег" представят на августовском автосалоне в Москве. Его рублевый ценник, почти наверняка, вырастет вместе с уровнем отделки и оснащения. Тем более что в более бюджетной категории скоро будет представлен 7-местный кроссовер Volkswagen Terramont.
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