Почему на заднем стекле лишь один дворник

«АвтоВзгляд» объяснил, почему на задних стеклах автомобилей расположен лишь один дворник.

Из-за особенностей аэродинамики кроссоверов, хэтчбэков и универсалов задняя их часть загрязняется очень быстро, однако стекло оборудовано лишь одним дворником, который к тому же чистит только его центральную часть. Тем временем достаточный задний обзор является важной частью правил безопасности и при езде, и при парковке.

Как предполагает автор статьи, конструкторы автомобилей могут не считать площадь очистки по-настоящему важной для себя задачей, так как для заднего обзора есть боковые зеркала.

«Возникает логичный вопрос: стоит оно того?» — пишет автор. Также проблема может заключаться в самом механизме дворников, который требует не только моторчика, но и дополнения в виде весьма массивной трапеции. Ее вмонтирование внутрь двери может привести к изменению ее конструкции, утяжелению и, как следствие, необходимости усиления механизмов крепления и открывания.

Ранее «АвтоВзгляд» рассказал, чем грозит водителям скопившийся на крыше автомобиля снег. Так, его таяние может привести к расширению микротрещин, таяние, а затем вновь замерзание — к блокировке дверей, а резкое торможение авто с сугробом на крыше — к ограничению видимости и созданию аварийной ситуации, так как снег может съехать на лобовое стекло.