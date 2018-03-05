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Почему на заднем стекле лишь один дворник
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Почему на заднем стекле лишь один дворник 

Рамблер 5 марта 2018
Фото: depositphotos.com
«АвтоВзгляд» объяснил, почему на задних стеклах автомобилей расположен лишь один дворник.
Из-за особенностей аэродинамики кроссоверов, хэтчбэков и универсалов задняя их часть загрязняется очень быстро, однако стекло оборудовано лишь одним дворником, который к тому же чистит только его центральную часть. Тем временем достаточный задний обзор является важной частью правил безопасности и при езде, и при парковке.
Как предполагает автор статьи, конструкторы автомобилей могут не считать площадь очистки по-настоящему важной для себя задачей, так как для заднего обзора есть боковые зеркала.
Также проблема может заключаться в самом механизме дворников, который требует не только моторчика, но и дополнения в виде весьма массивной трапеции. Ее вмонтирование внутрь двери может привести к изменению ее конструкции, утяжелению и, как следствие, необходимости усиления механизмов крепления и открывания.
«Возникает логичный вопрос: стоит оно того?» — пишет автор.
Ранее «АвтоВзгляд» рассказал, чем грозит водителям скопившийся на крыше автомобиля снег. Так, его таяние может привести к расширению микротрещин, таяние, а затем вновь замерзание — к блокировке дверей, а резкое торможение авто с сугробом на крыше — к ограничению видимости и созданию аварийной ситуации, так как снег может съехать на лобовое стекло.
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