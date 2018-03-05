Продажи автомобилей в Британии упали на 2,8%

EPA/JAN WOITAS

Москва, 5 марта — «Вести. Экономика». Регистрация новых автомобилей в Британии в феврале 2018 года снизилась на 2,8% по сравнению с предыдущим годом, продолжая тенденцию к снижению, согласно предварительным данным, опубликованным отраслевым органом, передает Reuters

Согласно данным Общества автопроизводителей и трейдеров (SMMT), дальнейший спад продаж дизельных автомобилей связан с планами властей страны снизить количество вредных выбросов в атмосферу.

Общий объем продаж составил 80805 единиц, а спрос на дизельные транспортные средства снизился на 23,5% в годовом выражении, в то время как спрос на бензиновые автомобили вырос на 14,4%.

"Несмотря на то, что рынок новых автомобилей снизился, он остается на хорошем уровне, несмотря на падение спроса на дизельное топливо", — сказал исполнительный директор SMMT Майк Хоуз.

В марте ожидается дальнейшее снижение продаж, которое отражает снижение в прошлом году, связанное с изменением налогового законодательства, сказал Хоус.