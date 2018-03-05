Ещё
Продажи автомобилей в Британии упали на 2,8%
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажи автомобилей в Британии упали на 2,8% 

Вести Экономика 5 марта 2018
Фото: Вести Экономика
EPA/JAN WOITAS
Москва, 5 марта — «Вести. Экономика». Регистрация новых автомобилей в Британии в феврале 2018 года снизилась на 2,8% по сравнению с предыдущим годом, продолжая тенденцию к снижению, согласно предварительным данным, опубликованным отраслевым органом, передает Reuters.
Согласно данным Общества автопроизводителей и трейдеров (SMMT), дальнейший спад продаж дизельных автомобилей связан с планами властей страны снизить количество вредных выбросов в атмосферу.
Общий объем продаж составил 80805 единиц, а спрос на дизельные транспортные средства снизился на 23,5% в годовом выражении, в то время как спрос на бензиновые автомобили вырос на 14,4%.
"Несмотря на то, что рынок новых автомобилей снизился, он остается на хорошем уровне, несмотря на падение спроса на дизельное топливо", — сказал исполнительный директор SMMT Майк Хоуз.
В марте ожидается дальнейшее снижение продаж, которое отражает снижение в прошлом году, связанное с изменением налогового законодательства, сказал Хоус.
Вести Экономика: последние новости
Для Audi 2018 год станет переходным 5 крупнейших авторынков Европы "АвтоВАЗ" запустит в серию Lada Granta на газе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу10
Водителям пропишут «дресс-код»89
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля3
Nissan запустит «прорывной» кроссовер
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение