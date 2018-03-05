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Cupra на электротяге: 3,2 секунды до сотни и 40 минут на подзарядку
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Cupra на электротяге: 3,2 секунды до сотни и 40 минут на подзарядку 

Motor.ru 5 марта 2018
Фото: Motor.ru
Марка Cupra, которая отделилась от компании Seat, распространила новую информацию об электрическом гоночном хэтчбеке e-Racer. Публичный дебют автомобиля состоится на моторшоу в Женеве.
Автомобиль оснащается четырьмя электромоторами суммарной мощностью 408 лошадиных сил. Кратковременно отдача силовой установки для более интенсивного ускорения может увеличиваться до 680 сил.
Двигатели питаются от комплекта батарей, который состоит из 6077 ячеек и весит 450 килограммов — треть от массы самого автомобиля.
На полную зарядку аккумуляторов требуется около 40 минут.
С нуля до «сотни» гоночный хэтчбек ускоряется за 3,2 секунды. Для сравнения, точно такие же динамические характеристики у 610-сильного суперкара Lamborghini Huracan. Максимальная скорость e-Racer — 270 километров в час.
Как говорят в «Сеата», звук, который издает e-Racer при разгоне, похож на писк комара. При этом одной из главных задач при разработке машины было работа над аэродинамическими показателями.
Внутри установлен каркас безопасности, гоночный руль, дисплей вместо приборной панели, куда выводятся картинки с камеры заднего вида и боковых камер, а также большой центральный экран, с которого осуществляется управление всеми функциями машины.
Первой серийной моделью марки Cupra стал кроссовер Ateca. Его оснастили турбированным двигателем мощностью 300 сил, «роботом», полным приводом и адаптивным шасси. Вседорожнику требуется 5,4 секунды для того, чтобы ускориться с места до ста километров в час. Максималка — 245 километров в час.
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