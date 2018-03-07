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Самые ожидаемые новинки Женевского автосалона
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Самые ожидаемые новинки Женевского автосалона 

Рамблер 7 марта 2018
Фото: Reuters
«Известия» рассказали о самых ожидаемых новинках стартующего 8 марта Международного Женевского автомобильного салона.
Автосалон в Женеве нынешнего года будет сосредоточен на передовых разработках в области электромобилей и беспилотников. Так, одним из самых ожидаемых электрокроссоверов является первый полностью электрический Jaguar — I-Pace, оснащенный 400-сильным двигателем и аккумулятором, рассчитанным на 480 километров хода.
Также посетители выставки с нетерпением ожидают электрический внедорожник Hyundai Kona Electric и концепты кроссовера SsangYong e-SIV и автопилотируемого седана Volkswagen I. D. Vizzion. Свой концепт городского автопилотируемого авто EZ-GO представит Renault, а также состоится дебют нового производителя электрокаров — «дочки» Volvo компании Polestar с их концептом Polestar 1.
Кроме того, в Женеве будут представлены обновленные и рестайлинговые версии уже зарекомендовавших себя моделей. Так, новый A6 покажет Audi, новый Santa Fe — Hyundai, а Mercedes-Benz — новый Gelandewagen.
Наконец, некоторые марки покажут машины «не для всех». Например, Range Rover — первый в мире полноразмерный внедорожный купе SV Coupe, а Toyota — «возрожденную» модель Supra.
88-й Международный Женевский автосалон пройдет с 8 по 18 марта.
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