«Свежие» фото универсала LADA Vesta SW Cross Exclusive

Как отмечет ресурс, это уже второй экземпляр «эксклюзивного» универсала LADA Vesta SW Cross Exclusive. Ранее в сети появились изображения аналогичной модели, которая, ориентировочно, также была собрана для одного из руководителей отечественного автогиганта.

О том, что перед нами не обычный 5-дверный LADA Vesta SW Cross говорят отличительные логотипы Exclusive, а также нашивки на креслах. Стоит отметить, что в компании «АвтоВАЗ» уже опровергли слухи о скором появлении такого «сарая» в продаже.

Стоит напомнить, что одноимённый седан Лада Веста уже доступен в «эксклюзивной» модификации. Цена вопроса — от 799 400 (за версию с «механикой») до 824 400 рублей (за версию с «роботом»).

Как отмечает издание, универсал LADA Vesta SW Cross Exclusive основан на комплектации Luxe с пакетом Multimedia. У такой машины имеются 16-дюймовые «катки» с чёрно-серебристым рисунком. Помимо этого, в арсенале автомобиля значится спойлер на крышке багажника, а на выхлопной трубе есть хромированная насадка, а на центральной стойке — чёрные глянцевые вставки.

Судя по опубликованным фото, интерьер универсала LADA Vesta SW Cross Exclusive отличается от обычной модели наличием светодиодной подсветкой, стальных накладок на порогах и педалях, а также иных текстильных ковриков. Кроме этого салон отделан алькантарой и экокожей бежевого и черного цветов.

В оснащение модели в исполнении Exclusive входит обогрев лобового стекла, информационно-развлекательная система с навигацией, климат-контроль, электропривод и обогрев зеркал, камера заднего вида, ESC, система помощи при старте на подъёме и многое другое.

Напомним, актуальная версия универсала LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross доступна в России по цене 654 900 — 823 900 рублей и 770 900 — 866 900 рублей соответственно.