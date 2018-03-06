На чем экономят российские автомобилисты

В 2017 году более половины россиян (58 процентов) экономили на эксплуатации и обслуживании своих автомобилей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные «Автостатом».

Участники опроса могли указывать несколько вариантов ответа на вопросы о способах экономии. Шестьдесят один процент опрошенных сократил число поездок на машине. Еще 52 процента респондентов стали реже посещать мойку, а 16 процентов — отказались от КАСКО.

Кроме того, 46 процентов опрошенных отказались от техосмотра и ремонта у официального дилера, причем 42 процента стали заниматься этим самостоятельно, 36 процентов оттягивали визит к автомеханику, а 11 процентов вообще отказались от ремонта машин после аварий.

Также 15 процентов автовладельцев решили повременить с покупкой зимних шин, 13 процентов — отложили поход в магазин за летними, и еще 13 процентов решили подождать с покупкой аккумулятора.

В целом 84 процента автомобилистов, принявших участие в опросе, заявили, что с началом кризиса в России подорожали сами автомобили и их содержание (топливо, страховка, запчасти, ремонт, выросли налоги).

Опрос проводился в январе 2018 года. В нем приняли участие 17 тысяч человек.

В марте прошлого года аналогичный опрос проводил портал 110km.ru. Тогда 29 процентов респондентов заявили, что стали меньше ездить, 24 процента опрошенных самостоятельно ремонтировали автомобили, а четверть респондентов экономила почти на всех автомобильных расходах. Девять процентов участников опроса заявили, что планируют отказаться от личной машины.