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На чем экономят российские автомобилисты
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На чем экономят российские автомобилисты 

Рамблер 6 марта 2018
Фото: ТАСС
В 2017 году более половины россиян (58 процентов) экономили на эксплуатации и обслуживании своих автомобилей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные «Автостатом».
Участники опроса могли указывать несколько вариантов ответа на вопросы о способах экономии. Шестьдесят один процент опрошенных сократил число поездок на машине. Еще 52 процента респондентов стали реже посещать мойку, а 16 процентов — отказались от КАСКО.
Кроме того, 46 процентов опрошенных отказались от техосмотра и ремонта у официального дилера, причем 42 процента стали заниматься этим самостоятельно, 36 процентов оттягивали визит к автомеханику, а 11 процентов вообще отказались от ремонта машин после аварий.
Также 15 процентов автовладельцев решили повременить с покупкой зимних шин, 13 процентов — отложили поход в магазин за летними, и еще 13 процентов решили подождать с покупкой аккумулятора.
В целом 84 процента автомобилистов, принявших участие в опросе, заявили, что с началом кризиса в России подорожали сами автомобили и их содержание (топливо, страховка, запчасти, ремонт, выросли налоги).
Опрос проводился в январе 2018 года. В нем приняли участие 17 тысяч человек.
В марте прошлого года аналогичный опрос проводил портал 110km.ru. Тогда 29 процентов респондентов заявили, что стали меньше ездить, 24 процента опрошенных самостоятельно ремонтировали автомобили, а четверть респондентов экономила почти на всех автомобильных расходах. Девять процентов участников опроса заявили, что планируют отказаться от личной машины.
 Ещё 2 источника 
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