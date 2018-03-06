Volkswagen представил седан I. D. Vizzion Concept

После череды интригующих анонсов немецкий автогигант Volkswagen официально рассекретил на Женевском автосалоне новый концептуальный седан I. D. Vizzion Concept. Особенностью прототипа является то, что у него полностью отсутствуют привычные для автомобилей органы управления.
Сразу скажем, что в компании отметили, что серийное производство новой модели, созданной по мотивам концепта Volkswagen I. D. Vizzion Concept, начнётся сразу после того, как на конвейер встанет хэтчбек, кроссовер и минивэн линейки I. D.
Итак. В салоне концепта Volkswagen I. D. Vizzion Concept нет традиционной передней панели. Здесь можно обнаружить «полку» из дерева без каких-либо кнопок, руля и педалей. Это говорит о том, что автомобиль оснащён инновационными системами автономного управления.
В компании рассказали, что прототип оснащён системами автономного управления 5-го уровня, которая способна управлять транспортным средством без вмешательства человека. В оснащение машины входят радары, сонары и камеры. Кроме этого, электронные «мозги» концепта могут «общаться» с другими участниками дорожного движения и инфраструктурой.
Volkswagen
Немаловажен тот факт, что автопилот концептуальной модели Volkswagen I. D. Vizzion Concept способен самообучаться путем запоминания решений проблем, возникших ранее. Компания Volkswagen прогнозирует полную готовность системы к 2025 году. Здесь также стоит напомнить, что в настоящий момент использование таких автомобилей запрещено законодательством.
«Водитель» автомобиля Volkswagen I. D. Vizzion Concept должен выполнить лишь единственное — задать пункт назначения, после чего наслаждаться поездкой. Причём сделать это можно при помощи голоса или жестов. Кроме этого, в арсенале машины имеется технология HoloLens от компании Microsoft, которая обеспечивает проецирование голографической картинки перед каждым креслом (в данный момент для этого необходимы специальные очки).
Справедливости ради, скажем, что кое-какие физические органы управления в салоне концепта Volkswagen I. D. Vizzion Concept, всё-таки имеются. Например, на консоли между сиденьями есть две вращающиеся «шайбы», предназначенные для регулировки громкости или остановки автомобиля.
Представленный концептуальный седан Volkswagen I. D. Vizzion Concept получил следующие габариты: длина — 5 163 мм, ширина — 1 947 мм, высота — 1 506 мм. Расстояние между осями — 3 100 мм. Объем багажника — 565 литров. Автомобиль также получил стильный и современный дизайн экстерьера, распашные двери, матричные фары и вместительный салон. У стекол прототипа есть функция затемнения до полной черноты.
Volkswagen
То касается «начинки». Концептуальный седан Volkswagen I. D. Vizzion Concept — это электрокар. В оснащение машины входит электрическая силовая установка, суммарной отдачей 306 лошадиных сил: один 102-сильный мотор установлен на передней оси и 204-сильный — на задней оси.
В полу машины расположен блок аккумуляторных батарей на 11 кВт/ч. Заявленный запас хода на одной полной зарядке — порядка 665 километров. Согласно данным производителя, автономный 4-дверный электрокар способен «выстреливать» с нуля до первой сотни за 6,3 секунды. Максимальная скорость — 180 км/ч.
Повторимся, мировая премьера инновационного электрокара Volkswagen I. D. Vizzion Concept состоится в рамках Женевского автосалона 2018 года, который пока открыт только для СМИ. На конвейер автомобиль встанет не ранее 2022 года.