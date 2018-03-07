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Chery показала дизайн салона 7-местного Tiggo 8
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Chery показала дизайн салона 7-местного Tiggo 8 

Daily-Motor 7 марта 2018
Фото: Daily-Motor
Китайская Chery анонсировала скорый дебют своего нового 7-местного кроссовера Tiggo 8. Новый SUV из «Поднебесной» будет показан уже в апреле нынешнего года в рамках автосалона в Пекине (Beijing Motor Show-2018).
PR-отдел «Чери» решил подразнить потенциальных покупателей этого флагманского вседорожника, выложив в Сеть первые фотографии его интерьера. Судя по опубликованным изображениям, новый Tiggo 8 получит салон, выполненный в стиле своего младшего собрата Tiggo 7, но при этом в его интерьере можно заметить другой руль, иную приборную панель и несколько видоизмененную переднюю панель с расширенной центральной консолью.
Дизайн экстерьера нового Chery Tiggo 8 был показан в начале этого года. Выполнен он в духе концепт-кара Exeed TX. Новинка будет комплектоваться 1,5-литровым турбированным «движком» мощностью 147 «лошадок», связку которому составит 6-скоростная МКПП или 6-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Привод — только передний.
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