Chery показала дизайн салона 7-местного Tiggo 8

Китайская Chery анонсировала скорый дебют своего нового 7-местного кроссовера Tiggo 8. Новый SUV из «Поднебесной» будет показан уже в апреле нынешнего года в рамках автосалона в Пекине (Beijing Motor Show-2018).

PR-отдел «Чери» решил подразнить потенциальных покупателей этого флагманского вседорожника, выложив в Сеть первые фотографии его интерьера. Судя по опубликованным изображениям, новый Tiggo 8 получит салон, выполненный в стиле своего младшего собрата Tiggo 7, но при этом в его интерьере можно заметить другой руль, иную приборную панель и несколько видоизмененную переднюю панель с расширенной центральной консолью.