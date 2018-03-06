«Дурдом в каждом отделе»: исповедь бывшего гаишника

Сотрудник ГИБДД Москвы рассказал «Газете.ru» о том, как прошли сокращения в ведомстве.
Автоинспектор с более чем 10-летним стажем был доволен стабильностью, которую давала ему служба, а также зарплатой в 47 тысяч рублей. Однако в самом начале нынешнего года он оказался одним из 10 тысяч сотрудников ГИБДД, которые попали под сокращение в связи с передачей функции фиксации нарушений ПДД другим органам исполнительной власти.
По его словам, в январе он получил талон-уведомление о своем выводе за штат. Затем приехала комиссия из главного управления ГАИ и раздала «листочки» с перечнем должностей для перевода, например, в розыск, в участковые или в спецбатальон на МКАД.
В конце января сотрудникам сообщили, кто из них уходит, а кто остается. Оказалось, что из 300 его сослуживцев были сокращены «без всяких объяснений» 120-150.
«Наше начальство сказало, что при этом сокращении будут учитывать все наши заслуги, но все это оказалось словами», — рассказал он.
В результате собеседник издания перешел на службу в дежурную часть ОВД из «листочка», при этом сохранив размер зарплаты.
По его словам, руководство объяснило сокращения и предлагаемые переводы желанием «сделать упор» на камерах, а не людях при фиксации таких нарушений, как отсутствие страховки, проезд на красный или пересечение стоп-линии.
«На всякие мелочи типа неработающих фар, грязных номеров, видимо, будут закрывать глаза», — сообщил он.
Также он посетовал на то, что камеры «не поймают» пьяных водителей, которых сотрудники ловят каждый день.
«И что с ними будет теперь?» — задается он вопросом.
Кроме того, он уверен, что массовое сокращение негативно отразится на работе оставшихся сотрудников — или возрастет нагрузка, или не будут фиксироваться «мелочи» вроде тонировки, выключенных фар и просроченных страховых полисов. По его словам, в данный момент в каждом отделе ДПС творится «дурдом», так как «никто ничего не знает».
«Люди одним всю жизнь занимались, теперь их на другое ставят, зачем, спрашивается», — сказал он.
При этом он отметил, что реформа системы действительно нужна, однако подразумевать она должна отказ от «ерунды» и «писанины» и ловлю настоящих преступников.
31 декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ, сокративший предельную штатную численность сотрудников ГИБДД.