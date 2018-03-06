«Дурдом в каждом отделе»: исповедь бывшего гаишника

Гаишник о сокращениях в ГИБДД: «Дурдом в каждом отделе»

Автоинспектор с более чем 10-летним стажем был доволен стабильностью, которую давала ему служба, а также зарплатой в 47 тысяч рублей. Однако в самом начале нынешнего года он оказался одним из 10 тысяч сотрудников ГИБДД, которые попали под сокращение в связи с передачей функции фиксации нарушений ПДД другим органам исполнительной власти.

По его словам, в январе он получил талон-уведомление о своем выводе за штат. Затем приехала комиссия из главного управления ГАИ и раздала «листочки» с перечнем должностей для перевода, например, в розыск, в участковые или в спецбатальон на МКАД.

«Наше начальство сказало, что при этом сокращении будут учитывать все наши заслуги, но все это оказалось словами», — рассказал он. В конце января сотрудникам сообщили, кто из них уходит, а кто остается. Оказалось, что из 300 его сослуживцев были сокращены «без всяких объяснений» 120-150.

В результате собеседник издания перешел на службу в дежурную часть ОВД из «листочка», при этом сохранив размер зарплаты.

«На всякие мелочи типа неработающих фар, грязных номеров, видимо, будут закрывать глаза», — сообщил он. По его словам, руководство объяснило сокращения и предлагаемые переводы желанием «сделать упор» на камерах, а не людях при фиксации таких нарушений, как отсутствие страховки, проезд на красный или пересечение стоп-линии.

«И что с ними будет теперь?» — задается он вопросом. Также он посетовал на то, что камеры «не поймают» пьяных водителей, которых сотрудники ловят каждый день.

«Люди одним всю жизнь занимались, теперь их на другое ставят, зачем, спрашивается», — сказал он. Кроме того, он уверен, что массовое сокращение негативно отразится на работе оставшихся сотрудников — или возрастет нагрузка, или не будут фиксироваться «мелочи» вроде тонировки, выключенных фар и просроченных страховых полисов. По его словам, в данный момент в каждом отделе ДПС творится «дурдом», так как «никто ничего не знает».

При этом он отметил, что реформа системы действительно нужна, однако подразумевать она должна отказ от «ерунды» и «писанины» и ловлю настоящих преступников.