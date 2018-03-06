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«Мерседес» научил фары «рисовать» символы на дороге
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«Мерседес» научил фары «рисовать» символы на дороге 

Motor.ru 6 марта 2018
Фото: motor.ru
Компания Mercedes-Maybach представила на автосалоне в Женеве систему головного освещения под названием Digital Light. Она может проецировать на дорогу подсказки электронных помощников и автоматически подстраиваться под дорожные условия. Первыми машинами, которые получат новинку, станут обновленные Mercedes-Maybach S-Class. Их передадут избранным клиентам марки в первой половине текущего года.
Каждая фара состоит из управляющего чипа и более чем миллиона микроотражателей. За счет них луч разбивается на множество мельчайших «пикселей», яркость каждого из которых может регулироваться независимо друг от друга.
Связанная с датчиками, сенсорами и навигационной системой автомобиля, система может в режиме реального времени регулировать параметры светового пучка, основываясь на данных освещенности или особенностях рельефа.
В зависимости от того, какие ассистирующие системы включены, фары могут проецировать на дорогу предупреждающие символы. Это могут быть, например, предупреждения об ограничениях скорости, объектах в мертвых зонах, зоне дорожных работ, расстоянии до впереди идущего автомобиля или местоположение пешехода.
Обновленный флагманский седан Mercedes-Maybach дебютировал в середние февраля текущего года. Модель получила новую решетку радиатора в стиле концепт-кара Vision Mercedes-Maybach 6 и двухцветную окраску кузова, для которой доступно девять различных комбинаций оформления.
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