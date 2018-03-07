Toyota прекратит продажи дизельных машин в Европе

«Мы больше не будем разрабатывать новые дизельные технологии для легковых автомобилей и продолжим фокусироваться на разработке гибридных машин», — заявил на Женевском автосалоне глава европейского подразделения Toyota Йохан ван Зил.

По данным немецкого Deutsche Welle, по итогам прошлого года на долю дизельных автомобилей пришлось около 15% всех продаж Toyota. В настоящее время на рынке Европы представлены дизельные модели Toyota Avensis , Auris, Camry, Verso, а также кроссоверы RAV4.

Как сообщал «Авторамблер», дизельные модификации внедорожников японской марки пользуются популярностью в России. Так, по состоянию на 1 января 2018 года модели Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200, работающие на солярке, возглавляли рейтинг самых популярных дизельных авто в стране.

Ранее об отказе от моделей на дизельном топливе объявил Fiat-Chrysler — этот шаг предусмотрен четырехлетней стратегией концерна. А в конце февраля СМИ сообщали, что Porsche остановит производство некоторых дизельных машин. Однако полный отказ от дизельных двигателей в компании опровергли — производитель намерен выпустить экономичные версии Cayenne нового поколения и, возможно, Macan.

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