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Porsche Panamera Sport Turismo от Mansory: по форме — практичный, по виду — нет
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Porsche Panamera Sport Turismo от Mansory: по форме — практичный, по виду — нет 

Car.ru 10 марта 2018
Фото: Car.ru
Porsche Panamera Sport Turismo усовершенствован усилиями тюнера Mansory.
Суперкрасивый, быстрый и одновременно красивый универсал Porsche Panamera стал ещё превосходнее, когда побывал в руках специалистов Mansory. «Сарай» оснащён мускулистым кузовным обвесом. Нет смысла отдельно упоминать, что всё это «слепили» из углеволокна. Особенно радуют глаз широченные колёсные арки и массивнейший диффузор. Плюс также 22-дюймовые диски не забываем.
Как вы, наверняка, заметили, машина «сидит» ниже несколько. Верно — подвеску занизили слегка. Поменяли и выхлоп. Новый изготовлен из нержавеющей стали.
Представленный в Женеве Panamera Sport Turismo получает дополнительные 35 лошадиных сил мощности и 40 Нм крутящего момента от модернизированного двигателя. Много не предпринимали: блок сам «перепрошили», спортивный воздушный фильтр взяли.
У машины с выставки салон отличается сочетанием кожи двух цветов, вставками карбоновыми, новым рулём. Впрочем, как сообщается, каждый клиент может заказать в плане интерьера именно то, что ему хочется.
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