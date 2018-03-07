Официальный дилер ŠKODA Таллинский-Авто провел мероприятие «Весенний драйв»

В дилерском центре ŠKODA «Таллинский-Авто» 3 и 4 марта прошел праздник под девизом «Весенний драйв». Уютный шоу-рум вместил в себя все необходимое для создания яркого, весеннего настроения. Гостей ждали увлекательные конкурсы и мастер-классы, подарки и возможность совершенствовать свои навыки вождения на тест-драйвах по городу и бездорожью.

В преддверии международного женского дня официальный дилер SKODA «Таллинский-авто» традиционно поздравлял всех девушек и дарил яркие тюльпаны. Не забыли в этот день и о мужчинах: мастера барбершопа «Поддубный» помогли им создать новый, весенний образ с помощью модных стрижек и дизайна бороды ­. Девушки могли расслабиться в уютных креслах, пока профессиональные визажисты создавали для них стильный макияж. Внимание посетителей привлекла фотозона, где любой желающий мог создать яркую, весеннюю фотографию среди огромных цветов.

Посетители дилерского центра выбирали для себя парфюм среди известных ароматов и создавали собственные композиции.

Гости проявили себя как настоящие знатоки марки ŠKODA и автомобильной индустрии в интересных конкурсах от ведущего мероприятия. Наиболее активные участники получили призы и подарки от марки ŠKODA и дилерского центра «Таллинский-Авто».

Участники тест-драйва смогли оценить манёвренность автомобилей Kodiak и Yeti на трассе и на бездорожье, а также попрактиковаться в контраварийном вождении и парковке с профессиональными инструкторами.

Дилерские центры SKODA ВАГНЕР планируют множество интересных мероприятий в этом году и всегда рады новым гостям и постоянным клиентам!

Участники мероприятия могут найти свои фотографии со ŠKODA KODIAQ в социальных сетях ŠKODA WAGNER: Facebook и VK