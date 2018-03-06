Уникальный трёхдверный Range Rover показали в Женеве

Трехдверный Range Rover разгонится до «сотни» за 5,3 секунды

Компания Land Rover представила в Женеве трехдверную модификацию вседорожника Range Rover, которая получила название SV Coupe. Модель будет выпущена ограниченным тиражом 999 экземпляров. Стоимость каждого из них составит в Великобритании 240 000 фунтов стерлингов (примерно 19 миллионов рублей).

Новинка комплектуется пятилитровым бензиновым двигателем V8 с приводным нагнетателем. Отдача мотора составляет 565 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач ZF. С места до «сотни» SV Coupe разгоняется за 5,3 секунды.

С пятидверной версией Range Rover у новинки общие только капот и нижняя часть крышки багажника. Остальные кузовные панели новые, большая их часть изготовлена из алюминия. У модели также изменились бамперы и радиаторная решетка.

От базовой версии модели SV Coupe также отличается уменьшенным на восемь миллиметров дорожным просветом (до 212 миллиметров). На скорости выше 100 километров в час новинка, оснащенная пневподвеской, опускается еще на 15 миллиметров. Максимальный дорожный просвет внедорожника составляет 367 миллиметров.

В перечень доступного для Range Rover SV Coupe оборудования также входят электропривод передних и задних сидений, светодиодные фары с лазерными диодами дальнего света, постоянный полный привод с блокировкой заднего дифференциала, система изменения режимов работы управляющей электроники на бездорожье и 23-дйюмовые колесные диски.

Продажи трехдверной версии Range Rover начнутся в четвертом квартале 2018 года. Когда модель появится в России и появится ли вообще, пока неизвестно. Цены на пятидверный вариант внедорожника начинаются в РФ с 6 604 000 рублей.