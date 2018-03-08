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Состоялся дебют Subaru Viziv Tourer
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Состоялся дебют Subaru Viziv Tourer 

Daily-Motor 8 марта 2018
Фото: Subaru
В рамках Женевского автосалона был презентован обновлённый Subaru Viziv Tourer. На данный момент производитель называет модель прототипом. Как именно будет использована новинка — пока непонятно. Возможно, машина станет первой в новой серии или же будет преемником Levorg.
Интерьер прототипа производитель показать отказался, однако заявил, что машина будет четырёхместным универсалом. А вот некоторые подробности технических характеристик были раскрыты. Новинка получила горизонтально-оппозитный мотор и симметричную полноприводную конфигурацию. Какова отдача силовой установки — неизвестно.
Автомобиль от Subaru оснащён продвинутой системой безопасности. Она представлена контролем движения в рамках выбранной полосы, мониторингом слепых зон, круиз-контролем адаптивного типа и системой экстренного торможения, которая срабатывает автоматически.
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