Состоялся дебют Subaru Viziv Tourer

В рамках Женевского автосалона был презентован обновлённый Subaru Viziv Tourer. На данный момент производитель называет модель прототипом. Как именно будет использована новинка — пока непонятно. Возможно, машина станет первой в новой серии или же будет преемником Levorg.

Интерьер прототипа производитель показать отказался, однако заявил, что машина будет четырёхместным универсалом. А вот некоторые подробности технических характеристик были раскрыты. Новинка получила горизонтально-оппозитный мотор и симметричную полноприводную конфигурацию. Какова отдача силовой установки — неизвестно.

Автомобиль от Subaru оснащён продвинутой системой безопасности. Она представлена контролем движения в рамках выбранной полосы, мониторингом слепых зон, круиз-контролем адаптивного типа и системой экстренного торможения, которая срабатывает автоматически.