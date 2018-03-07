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Toyota презентовала новый Auris
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Дебютировал хэтчбек Toyota Auris нового поколения 

Car.ru 7 марта 2018
Фото: Toyota
На Международной автовыставке в Женеве прошла мировая премьера Toyota Auris свежего поколения.
Модель чуть увеличилась в размерах и получила полностью изменённый дизайн. В частности, автомобиль наградили модернизированным передним бампером с большим воздухозаборником, усовершенствованной головной оптикой, иными задними фонарями и раздвоенными патрубками «выхлопа».
Однако, ключевым отличием новинки является совершенно новая архитектура Toyota New Global Architecture (TNGA), на которой уже построены модели C-HR, Camry и Prius.
Подкапотное пространство Toyota Auris 2019 может занимать одна из двух гибридных установок, в которые входят бензиновые двигатели объемом 1,8 и 2,0 литра, а также наборы высокоэффективных аккумуляторов и электродвижки.
Плюс к этому, будет предлагаться комплектация с 1,2-литровым 120-сильным турбированным агрегатом. В паре с двигателями трудится 6-ступенчатая механика или вариатор.
Новый автомобиль оснастили современным комплексом систем безопасности Toyota Safety Sense P.
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