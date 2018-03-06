Bugatti Chiron Sport: это полный драйв

Bugatti Chiron Sport: драйв повсюду

Bugatti Chiron Sport представили на Женевском автосалоне-2018. Это драйв полный!

Два года в производстве уже Chiron, и вот Bugatti показала более экстремальную версию Chiron, названную Sport. Французский производитель не дал суперкару дополнительной мощности, но, благодаря ряду других улучшений, сделал авто круче.

Суперкар в спортивном варианте выигрывает от тотального использования углеволокна. Из него тут и стабилизатор поперечной устойчивости, и крышка интеркулера. Пакет Dynamic Handling Package, а он у данного аппарата уже стандартно идёт, предусматривает новый алгоритм работы адаптивных амортизаторов. Они на 10 процентов более жёсткие, нежели на «простом» Chiron. Автомобиль теперь также имеет систему динамического распределения тяги между колёсами.

Chiron Sport легче на 18 килограммов, чем Chiron, который мы знали до сегодняшнего дня. Это возможно, как уже отмечалось, благодаря широкому использованию углеродного волокна. Из этого материала даже дворники! В Bugatti с гордостью говорят, что такое решение — ноу-хау для отрасли. У Chiron Sport также есть другое заднее стекло, иной дефлектор выхлопа. И диски колёсные тоже лёгкие.

Сообщается, что все эти улучшения делают Chiron Sport на пять секунд быстрее, чем «базовый» Chiron, если иметь в виду время прохождения круга по тестовой трассе Nardo.

Chiron Sport, представленный в Женеве, стоит 2,6 млн долларов с лишним.