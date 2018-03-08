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Mercedes-Benz представил два гибридных агрегата с дизельными моторами
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Mercedes-Benz представил два гибридных агрегата с дизельными моторами 

Car.ru 8 марта 2018
Фото: Car.ru
Известный немецкий автобренд Mercedes-Benz официально представил две автоновинки с гибридным силовым агрегатом: C-Class и E-Class.
Машины получат гибридную систему третьего поколения и дизельные моторы с девятиступенчатой автоматической коробкой.
Кроме этого силовой агрегат включает в себя электромотор на 122 л.с. Тяговая аккумуляторная батарея рассчитана на 13,5 кВт. Ее мощи хватит на 50 километров пробега. Максимум скорости на электротяге зафиксирован на отметке в 140 км/ч.
Силовая установка имеет возможность подзаряда тяговой батареи. На это уйдет два часа. Если же производить заряд от электросети, то понадобится не менее семи часов.
Агрегат можно использовать в четырех основных режимах: электротяга, экономный режим сбережения энергии аккумуляторов и режим подзаряда в движении. Режим по умолчанию — гибрид.
По словам немецких автопроизводителей, обсуждаемые автомодели могут появиться на авторынке уже летом текущего года.
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