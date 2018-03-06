Женевский автосалон: Kia показала обновленный Optima

Спустя два года после презентации текущей генерации Optima, корейский производитель решил обновить автомобиль и показать, каким же он прибудет на европейские рынки.

В число видимых изменений Kia Optima вошел пересмотренный передний и задний бампера, хромированная решетка радиатора, а также новые головные и противотуманные фары. Внутри расположилось модернизированное рулевое колесо и совершенно иная отделка. Версии GT Line и GT дополнили новыми светодиодными противотуманными фарами, черными акцентами экстерьера, эксклюзивной внутренней отделкой и пересмотренной выхлопной системой с двойными выхлопными трубами.

Помимо вышеуказанного производитель предложил новый оттенок кузова и множество вариантов колесных дисков. В обновленном Optima на замену нынешнего 1,6-литрового дизельного двигателя пришел 1,7-литровый агрегат. Отмечается, что транспортное средство отправится на европейские рынки после окончания Женевского автосалона 2018 года.