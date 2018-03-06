Ещё
Женевский автосалон: Kia показала обновленный Optima
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женевский автосалон: Kia показала обновленный Optima 

Auto.Today 6 марта 2018
Фото: Kia
Спустя два года после презентации текущей генерации Optima, корейский производитель решил обновить автомобиль и показать, каким же он прибудет на европейские рынки.
В число видимых изменений Kia Optima вошел пересмотренный передний и задний бампера, хромированная решетка радиатора, а также новые головные и противотуманные фары. Внутри расположилось модернизированное рулевое колесо и совершенно иная отделка. Версии GT Line и GT дополнили новыми светодиодными противотуманными фарами, черными акцентами экстерьера, эксклюзивной внутренней отделкой и пересмотренной выхлопной системой с двойными выхлопными трубами.
Помимо вышеуказанного производитель предложил новый оттенок кузова и множество вариантов колесных дисков. В обновленном Optima на замену нынешнего 1,6-литрового дизельного двигателя пришел 1,7-литровый агрегат. Отмечается, что транспортное средство отправится на европейские рынки после окончания Женевского автосалона 2018 года.
Auto.Today: последние новости
Hyundai отзывает некоторые Santa Fe Генеральный директор Bugatti рассказывает о будущих моделях BMW помогает построить самый быстрый в мире гоночный дрон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение