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Subaru показала предвестника нового универсала
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Subaru показала предвестника нового универсала 

Автовести 6 марта 2018
Фото: Subaru
Официальной информации о концепте немного. У него 4 места, оппозитный мотор, симметричный полный привод SAWD и система безопасности Subaru EyeSight с адаптивным круиз-контролем. Габариты — 4775х1930х1435 мм, колесная база в 2730 и колеса 245/40 R20. Вот, собственно, и все.
Семейство прототипов VIZIZ компания развивает на протяжении последних нескольких лет. В него входят кроссоверы и спортседаны, последним из которых стал прототип VIZIZ Performance — возможный предвестник следующего Subaru WRX.
Сам по себе новый женевский концепт вполне может оказаться предтечей следующего поколения Subaru Levorg — семейного универсала, который с 2014 года продается на некоторых мировых рынках.
Levorg оснащается оппозитными моторами объемом 1,6 и 2 литра мощностью 170 и 300 л.с. соответственно. За комфортабельность универсала отвечает широкий список дополнительного оборудования. Например, на родине Levorg доступен со светодиодной оптикой, системой бесключевого доступа, раздельным климат-контролем, мультимедийной системой с 4 портами USB (два из них — для задних пассажиров) и прочими подобными опциями.
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