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Рассекречен концептуальный седан Volkswagen I. D. Vizzion
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Рассекречен концептуальный седан Volkswagen I. D. Vizzion 

Daily-Motor 6 марта 2018
Фото: Volkswagen
Немецкий автопроизводитель на Женевском автосалоне показал прототип большого седана без рулевого колеса и педалей.
Новинка получила название Volkswagen I. D. Vizzion. Изюминкой автомобиля стало отсутствие привычных элементов управления. Вместо передней панели в салоне уставлена деревянная полка без кнопок и руля. Заменяет их система автономного управления пятого поколения, коротая позволит руководить транспортом без вмешательства человека.
Для того, чтобы автомобиль мог определять своё положение в пространстве, установлены современные радары, сенсоры и камеры. Более того, в системе запрограммирована функция обучения, благодаря чему она будет запоминать принятые решения в тех или иных дорожных ситуациях. Полностью готова система будет только через семь лет.
Всё, что потребует Volkswagen I. D. Vizzion от водителя — установить пункт назначения. Делать это можно с помощью жестов или голоса. Внешне авто выглядит очень стильно и современно. Появились матричные фары и внешняя светодиодная отделка. Стёкла могут затемняться вплоть до полной темноты. Электрическая установка получила общую мощность в триста шесть лошадиных сил. Запас хода составит до шестисот шестидесяти пяти километров.
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