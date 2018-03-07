Раскрыта внешность нового Kia Quoris

Компания Kia опубликовала первые эскизы флагманского седана K900 (в России известен как Quoris) следующего поколения. Дизайн концепция модели — Gravity of Prestige — разработана совместными усилиями студий в корейском Наьянге и американском Ирвайне.

Особенность машины — новая решетка радиатора, состоящая из 176 ячеек в форме бриллианта и символизирующая процесс высвобождения энергии. В дизайне K900 используется больше простых и естественных линий — по мнению компании, так он выглядит более солидно и роскошно.

Производство флагманского седана будет налажено на заводе марки в Корее. Старт мировых продаж запланирован на второй квартал 2018 года.

Ожидается, что после смены поколений, K900 получит полноприводную модификацию с 3,3-литровой «битурбошестеркой». На фастбеке Kia Stinger ее отдача составляет 370 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента.