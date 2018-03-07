Российский авторынок в январе-феврале вырос на 27,5% — до 235,6 тыс. автомобилей

«По итогам первых двух месяцев 2018 г. российский авторынок вырос на 27,5% до 235 тыс. 641 автомобиля, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса», — говорится в сообщении.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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