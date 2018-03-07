Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«По итогам первых двух месяцев 2018 г. российский авторынок вырос на 27,5% до 235 тыс. 641 автомобиля, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидерство на российском авторынке удерживает «АвтоВАЗ», реализовавший в прошлом месяце 27 тыс. 401 автомобилей Lada, что на 37% выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла Kia — реализация 17 тыс. 795 машин (плюс 44%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 13 тыс. 434 проданных автомобиля, что на 43% больше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Renault — автомобили этой марки выбрали 11 тыс. 268 покупателей (плюс 17%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Volkswagen, чьи продажи выросли на 11% и составили 7 тыс. 70 машин. В топ-10 самых продаваемых марок по итогам февраля также вошли Toyota (6 тыс. 522 машины, плюс 3%), Nissan (6 тыс. 306 штук, плюс 19%), Skoda (5 тыс. 907 автомобилей, плюс 39%), Ford (4 тыс. 434 штуки, плюс 50%) и «Газ» (4 тыс. 81 машина, плюс 20%).