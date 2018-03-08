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Новый BMW X4 дебютировал на автосалоне в Женеве
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Новый BMW X4 дебютировал на автосалоне в Женеве 

Daily-Motor 8 марта 2018
Фото: Daily-Motor
Компания BMW привезла на автосалон в Женеве новую генерацию своего кросс-купе X4. Дизайн новинки выполнен в стиле нового X3, однако ее задняя часть получила отличительные особенности в виде задних фонарей как у главного конкурента — Mercedes GLC Coupe.
Новый BMW X4 разработан на той же архитектуре, что и его младший собрат X3. Габаритные размеры новинки: длина — 4752 мм, ширина — 1918 мм, высота — 1621 мм, колесная база — 2864 мм.
Баварцы заявляют, что смогли улучшить на 10% коэффициент аэродинамического сопротивления кузова, который теперь составляет 0,30 пункта. При этом инженерам удалось снизить на 50 кг вес автомобиля, а также улучшить его управляемость за счет увеличения жесткости кузова на кручение. Объем багажного отделения нового BMW X4 — 525 литров, но при сложенных задних сиденьях данный показатель возрастет до 1430 литров.
В моторную линейку нового немецкого кроссовера войдут: 2-литровые бензиновые агрегаты с отдачей в 184 и 252 лошадиные силы. Кроме них будет доступен 2-литровый турбодизель на 190 и 231 лошадиную силу. Для второго поколения X4 также предусмотрены 3-литровый дизель на 265 «сил», 3-литровый бензиновый мотор на 360 «лошадей» и 3-литровый дизель на 326 «кобыл». Пару всей гамме двигателей составит 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод — исключительно полный.
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