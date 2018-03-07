Aston Martin показал электрический лимузин Lagonda Vision Concept

Британская компания Aston Martin показала на Женевском мотор-шоу 2018 года концептуальный электромобиль Lagonda Vision Concept. Как отмечают представители бренда, прототип показывает миру новый язык дизайна, который начнут воплощать на серийных машинах марки к 2021 году.

Напомним, ранее в компании Aston Martin заявили, что первые экологический чистый автомобиль бренда появится как раз в начале следующего десятилетия.

Что касается представленного прототипа Aston Martin Lagonda Vision Concept. Никаких данных о техническом оснащении машины с футуристическим дизайном в компании не раскрывают. Известно лишь то, что в оснащение концепта входят твердотельные батареи.

Такой источник питания обеспечивают транспортному средству запас хода на одной полной зарядке порядка 640 км. Кроме этого электрокар Aston Martin Lagonda Vision Concept поддерживает технологию беспроводной зарядки.

Также в оснащение представленного концептуального электромобиля Aston Martin Lagonda Vision Concept входит система полного привода с распределением крутящего момента отдельно на каждое колесо.

К особенностям дизайна экстерьера представленного прототипа, бесспорно, можно отнести подъёмную секцию крыши, что облегчает доступа пассажирам второго ряда кресел. В оформление интерьера модели использованы такие материалы, как карбон, керамика, шерсть, кашемир и шелк.

Кроме этого, у концепта Aston Martin Lagonda Vision Concept имеется система автономного управления 4-го уровня. При активации автопилота передние кресла могут поворачиваться на 180 градусов. Есть ещё такие «фишки», как консьерж-сервис и защищенный доступ в сеть.

Напомним. В настоящее время в линейке роскошных автомобилей Lagonda значится одна модель — роскошный седан Taraf. Этот автомобиль оснащён могучим двигателем 6.0 V12 (565 л.с. и 630 Нм), а его цена составляет не менее 685 000 фунтов (порядка 54 миллионов рублей).