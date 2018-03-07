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Продажи автомобилей Ravon в России выросли почти в три раза в феврале — до 1,5 тыс. машин
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Продажи автомобилей Ravon в России выросли почти в три раза в феврале — до 1,5 тыс. машин 

Агентство «Москва» 7 марта 2018
«Российские дилеры Ravon в феврале реализовали 1 тыс. 470 автомобилей, что в 2,9 раза больше по сравнению с прошлом годом. По итогам первых двух месяцев 2018 г. продажи автомобилей Ravon в России выросли в 3,1 раза и составили 2 тыс. 940 единиц. В результате доля бренда составила 1,2% против 0,5% годом ранее, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что как сообщает пресс-служба «Равон Моторс Рус», самой популярной моделью Ravon на российском рынке остается седан Nexia с показателем 638 реализованных машин (рост на 125%). Значительно увеличился спрос на седан Ravon R4 — в феврале дилеры продали 370 экземпляров этой модели, что означает рост в 957% по сравнению с прошлым годом. Третье место по продажам в модельном ряду Ravon занял хетчбэк R2, чьи продажи выросли на 79% и составили 335 автомобилей. Седан Gentra в прошлом месяце нашел 127 владельцев.
«Дилерская сеть Ravon на данный момент составляет 90 дилерских центров. В ближайшие годы Ravon планирует расширение своего модельного ряда в новых сегментах рынка. Так, в 2018 г. будут представлены новый кроссовер и седан С-сегмента, старт продаж которых ожидается в 2019 г. Кроме того, уже в 2018 г. будет выпущена рестайлинговая версия седана Ravon R4», — добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
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