Какие авто предпочитают россиянки

Онлайн-аукцион CarPrice назвал автомобили, которые предпочитают россиянки.

Самым популярным авто, которое гражданки России продавали в феврале через упомянутую онлайн-платформу, оказался Opel Corsa D со средним пробегом 120 тысяч километров. Средний возраст машины составил девять лет, а пожелавшей с ней расстаться хозяйки — 32 года.

На втором месте оказалась другая модель Opel — семилетняя Astra H с пробегом 123 тысячи километров. Средней владелице такого авто 36 лет.

Третье место списка занял Peugeot 308 I со средним пробегом 106 тысяч километров. Автомобилю семь лет, а его хозяйке — 36.