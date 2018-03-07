Какие авто предпочитают россиянки 

Онлайн-аукцион CarPrice назвал автомобили, которые предпочитают россиянки.
Самым популярным авто, которое гражданки России продавали в феврале через упомянутую онлайн-платформу, оказался Opel Corsa D со средним пробегом 120 тысяч километров. Средний возраст машины составил девять лет, а пожелавшей с ней расстаться хозяйки — 32 года.
На втором месте оказалась другая модель Opel — семилетняя Astra H с пробегом 123 тысячи километров. Средней владелице такого авто 36 лет.
Третье место списка занял Peugeot 308 I со средним пробегом 106 тысяч километров. Автомобилю семь лет, а его хозяйке — 36.
Четвертое и пятое места заняли семилетний Daewoo Matiz I с пробегом 78 тысяч километров, принадлежащий 35-летней хозяйке, и четырехлетний Ford Focus III с пробегом 84 тысячи километров, который принадлежит 37-летней женщине.
Также в десятку вошли Hyundai Solaris I (пробег — 78 тысяч, машине — четыре года, хозяйке — 37), Nissan Juke I (пробег — 69 тысяч, машине — четыре года, хозяйке — 36), Volkswagen Polo V (пробег — 79 тысяч, машине — четыре года, хозяйке — 37), Opel Astra J (пробег — 72 тысячи, машине — четыре года, хозяйке — 34) и Kia Rio III (пробег — 75 тысяч, машине — три года, хозяйке — 36).