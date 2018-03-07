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Женевский автосалон: Renault Talisman S-Edition прибывает с новым двигателем
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Женевский автосалон: Renault Talisman S-Edition прибывает с новым двигателем 

Auto.Today 7 марта 2018
Фото: Auto.Today
Только что дебютировавший Renault Talisman S-Edition стал еще более привлекательным для своих клиентов, желающих получить дополнительную производительность.
Описанный как «более спортивный и мощный, чем когда-либо», Talisman S-Edition будет оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, в настоящее время используемым в Alpine A110. Мотор обеспечивает 225 лошадиных сил и 300 Нм (221 фунт-фут) крутящего момента, и работает в паре с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Используется передний привод.
Французская компания пока не предоставила каких-либо характеристик, но Espace, доступный с тем же двигателем, может разгоняться от нуля до 100 километров в час за 7,6 секунды. Средний расход топлива составляет 6,8 л/100 км (41,5 британских миль на галлон/34,6 миль США на галлон), в соответствии с NEDC, и он выпускает 152 г/км CO2. В стандартной комплектации Renault Talisman 19-дюймовые колесные диски, тонированные задние стекла, адаптивные амортизаторы и специальные эмблемы S-Edition.
Автомобиль имеет черную кожаную отделку интерьера с красной прострочкой, кожаное рулевое колесо, алюминиевые накладки на педали, различные алюминиевые акценты, а также черные коврики с красной прострочкой и вышитой надписью S-Edition.
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