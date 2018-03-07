«Чумовой кабриолет»: Lamborghini представила открытый Huracan Performante

В рамках проходящего Женевского автосалона 2018 итальянская компания Lamborghini официально представила широкой общественности экстремальный родстер Huracan Performante Spyder. машина получила мягкую складывающуюся крышу, которую можно сложить за 17 секунд на скорости до 50 километров в час.

Сразу скажем, что в компании заявили, что «заряженный» открытый автомобиль Lamborghini Huracan Performante Spyder поступит в продажу в Европе нынешним летом. Минимальная цена модели — от 308 859 долларов.

Как и модель с жестким верхом, родстер Lamborghini Huracan Performante Spyder оснащён модернизированным 10-цилиндровым двигателем объёмом 5.2 литра. Мощность — 640 лошадиных сил. Крутящий момент — 600 Нм.

«Чумовой кабриолет» Lamborghini Huracan Performante Spyder способен ускоряться с нуля до первой стони всего за 3,1 секунды. Мало того, до второй сотни машина ускоряется за 9,3 секунды.

Дизайн экстерьера родстера практически полностью повторяет одноимённую версию купе. Главное отличие — это мягкий верх. Как уже отмечалось, его можно сложить за 17 секунд на скорости до 50 км/ч.

Представители итальянского бренда отметили, что из-за изменения в конструкции масса открытого автомобиля увеличилась на 125 кг и, теперь, составляет 1 507 килограммам. Распределение веса осям — 43:57.

Кроме этого открытый суперкар Lamborghini Huracan Performante Spyder получил и активную аэродинамику от одноимённого купе. Например, у новинки есть те же закрылки в передней и задней частях кузова, которые могут менять свое положение за 500 миллисекунд. Благодаря такой опции у машины изменяется прижимная сила и показатели лобового сопротивления.