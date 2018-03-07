BMW X4 2019 показал себя и две М-версии в Женеве

Кажется, что страсти по кроссоверам в кузове купе не собираются утихать и как раз на стремительно росте популярности этой ниши BMW выпускает второе поколение своей компактной спорт-модели BMW X4 . Дебют новинки во плоти состоялся на полях стартовавшего на этой неделе Женевского автосалона 2018.

В основе кроссовера лежит тележка от традиционного кроссовера BMW X3 . Если сравнивать первую и вторую генерации Х4, то последний обзавелся одновременно более смелым и элегантным дизайном с мощной как грудь атлета решеткой радиатора и полностью светодиодной головной оптикой.

Автомобиль чуть подрос в габаритах и это пошло ему только на пользу (+81 мм в длину, +37 мм в ширину и +54 мм к колесной базе, зато на 3 мм ниже). Благодаря увеличившейся колесной базе в заднем ряду сидений теперь на 27 мм больше места для ног, а багажник вырос до 525 литров с поднятыми спинками сиденьев заднего ряда (1 430 литров со сложенными).

Покупателям на выбор предложат три версии экстерьера БМВ Х4: xLine с алюминиевым молдингом на окнах и другими металлическими акцентами в экстерьере; M Sport X с эксклюзивными воздухозаборниками, боковыми юбками и серебристыми деталями; M Sport с оригинальными бамперами, индивидуальными боковыми юбками и акцентами под черный рояльный лак.

Что касается салона кроссовера-купе, то он, основном повторяет внутреннее убранство своего собрата Х3. Для комфорта водителя и пассажиров тут установлены передние сиденья с вентиляцией и подогревом, трехзонный климат-контроль и даже опциональный ионизатор с уничтожителем запахов (пакет Ambient Air).

В Старом Свете БМВ Х4 2019 будут продавать с широким ассортиментом бензиновых и дизельных силовых агрегатов. Линейка бензиновых моторов включает в себя «турбочетверку» 2.0 TwinPower Turbo в двух версиях форсирования на 184 л.с. / 290 Нм и 252 л.с. / 350 Нм.

Желающие получить больше мощности, могут остановить свой выбор на X4 M40i с шестицилиндровым рядным мотором 3.0 TwinPower Turbo под капотом на 360 л.с. / 500 Нм. Этот силовой агрегат разгоняет кросс-купе с места до 100 км/ч за 4.8 секунды, а «максималка» у этой модификации 250 км/ч.

Для любителей дизелей предусмотрены 2.0 TwinPower Turbo в версиях 190 л.с. / 400 Нм и 231 л.с. / 500 Нм. Топовый X4 M40d с рядной «шестеркой» 3.0 TwinPower Turbo развивает уже 326 л.с. мощности и паровозный крутящий момент 680 Нм. «Забег» до сотни у этой версии занимает 4.9 секунды, максимальная скорость 250 км/ч.