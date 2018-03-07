Ещё
Женевский автосалон: Aston Martin удивляет новой концепцией Lagonda Vision
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женевский автосалон: Aston Martin удивляет новой концепцией Lagonda Vision 

Auto.Today 7 марта 2018
Фото: Auto.Today
Британский производитель подготовил для Женевского автосалона специальный сюрприз в виде концептуальной модели Lagonda Vision.
Подробные характеристики силовой установки Lagonda Vision пока не раскрываются, единственное, что известно — в её состав входят твердотельные батареи, обеспечивающий электромобилю запас хода в 400 миль (640 километров). Помимо этого, концепцию оборудуют системой полного привода и беспроводной зарядкой. Салон автомобиля удивит своей просторностью, которая обеспечивает достаточно свободного места для размещения четырех взрослых пассажиров. Причем передние сидения больше напоминают кресла, установленные на специальные рычаги. Такой вариант установки позволяет занять минимум места и предоставить больше пространства для ног пассажиров.
В отделке интерьера дизайнеры использовали огромное количество интересных материалов, в числе которых акценты из углеродного волокна, шелка, керамики и даже шерстяная обивка. Свежий взгляд на британскую роскошь представляет уникальная особенность концепции — наличие поднимающейся секции крыши, которая позволяет пассажирам с легкостью осуществлять посадку на задний ряд и, конечно же, выходить из автомобиля. В это же время рулевое колесо можно просто отодвинуть в сторону и позволить Lagonda Vision самостоятельно управлять машиной с помощью автономных систем.
По предварительным данным, Aston Martin планирует запустить серийное производство транспортного средства примерно через три года (ближе к 2021 году).
Auto.Today: последние новости
Генеральный директор Bugatti рассказывает о будущих моделях BMW помогает построить самый быстрый в мире гоночный дрон Автомобили Audi будут сообщать водителям о смене света светофора
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение