Женевский автосалон: Aston Martin удивляет новой концепцией Lagonda Vision

Британский производитель подготовил для Женевского автосалона специальный сюрприз в виде концептуальной модели Lagonda Vision.

Подробные характеристики силовой установки Lagonda Vision пока не раскрываются, единственное, что известно — в её состав входят твердотельные батареи, обеспечивающий электромобилю запас хода в 400 миль (640 километров). Помимо этого, концепцию оборудуют системой полного привода и беспроводной зарядкой. Салон автомобиля удивит своей просторностью, которая обеспечивает достаточно свободного места для размещения четырех взрослых пассажиров. Причем передние сидения больше напоминают кресла, установленные на специальные рычаги. Такой вариант установки позволяет занять минимум места и предоставить больше пространства для ног пассажиров.

В отделке интерьера дизайнеры использовали огромное количество интересных материалов, в числе которых акценты из углеродного волокна, шелка, керамики и даже шерстяная обивка. Свежий взгляд на британскую роскошь представляет уникальная особенность концепции — наличие поднимающейся секции крыши, которая позволяет пассажирам с легкостью осуществлять посадку на задний ряд и, конечно же, выходить из автомобиля. В это же время рулевое колесо можно просто отодвинуть в сторону и позволить Lagonda Vision самостоятельно управлять машиной с помощью автономных систем.