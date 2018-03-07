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Jaguar построил уникальный 34-летний XJ для барабанщика Iron Maiden
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Jaguar построил уникальный 34-летний XJ для барабанщика Iron Maiden 

Motor.ru 7 марта 2018
Фото: Motor.ru
На Женевском автосалоне состоялась премьера рестомода Jaguar XJ, построенного подразделением Jaguar Classic для барабанщика группы Iron Maiden Нико Макбрэйна. Автомобиль, ставший частью празднования 50-летнего юбилея модели, получил оригинальные стилистические решения и «музыкальное» название — Greatest Hits.
Прямой репортаж с Женевского моторшоу
Рестомод построен на базе модели XJ6 образца 1984 года. На модификацию кузова, салона, силовой установки и подвески ушло 3500 часов, а также 4000 новых запчастей и узлов.
В частности, Jaguar получил новый передний и задний бампер, крылья, пороги, регулируемую подвеску, светодиодные фары, ручки дверей и боковые зеркала от XJ Series II, сиденья с новым профилем, современную мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и новый кондиционер. При этом для машины сохранили оригинальную статуэтку на капоте и ключ зажигания.
В отделке интерьера седана используется красная кожа, черная алькантара и шпон платана, из которого также делают барабаны. Поворотные регуляторы на центральной панели выполнены из алюминия в стиле ручек гитарных усилителей.
Под капотом Jaguar XJ установлена 4,2-литровая рядная «шестерка» с карбюраторами от E-Type. Отдача мотора не сообщается.
Подразделение Jaguar Classic, которое занимается восстановлением и постройкой «классических» моделей, неоднократно возвращала к жизни легендарные машины. Так, в 2014 году производитель возродил купе E-Type Lightweight, а в 2016-м — XKSS. Теперь компания намерена возобновить мелкосерийное производство спорткара D-Type. Всего будет выпущено 25 автомобилей, которые будут полностью идентичны машинам 1950-х годов.
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